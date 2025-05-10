Domaniç'te Sulama Göleti Testlerinde Su Fışkırdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki sulama göleti test çalışmaları sırasında fışkırarak metrelerce yükselen suyu gören vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

İlçeye bağlı Çamlıca köyündeki Çamlıca Sulama Göleti'nde yürütülen boru hattı testleri esnasında fışkıran su metrelerce yükseldi.

Domaniç-Tavşanlı kara yolu yakınındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen testler sırasında suyun yükseldiğini gören vatandaşlar araçlarını durdurarak bu anı fotoğrafladı.

Çamlıca Köyü Muhtarı Numan Yaşar, yaptığı açıklamada, sulama kanalının tamamlandığını belirterek, "İlk gördüğümüzde neredeyse 50 metreye yükseldi. Daha sonra 30 metreye düştü. Yoldan geçenler de durup bu ilginç manzarayı fotoğrafladı." dedi.