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Domaniç'te Kayıp Esnafı Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Domaniç'te Kayıp Esnafı Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür kayıp olan esnaf Sami İlik'in bulunması için jandarma ve afet ekipleri dron ve iz takip köpekleri ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Esnaflık yaptığı öğrenilen Sami İlik, 8 Mayıs Perşembe günü ilçeye bağlı Durabey köyünde kayboldu.

Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İlik'in bulunması için bölgede dron ve iz takip köpekleri eşliğinde çalışma başlattı.

İlik'i arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
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