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Domaniç'te Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Domaniç'te Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla devam eden yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, karayolları ekipleri tuzlama ve yol temizleme çalışmaları yapıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

İlçede etkisini sürdüren yağışlar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkisinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri yolların kapanmasını engellemek ve güvenli bir ulaşım sağlamak için tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
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