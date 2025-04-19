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Domaniç'te İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ramazan Yeşilyaprak (62) yönetimindeki 43 YA 252 plakalı otomobil, Domaniç çevre yolundaki Jandarma Kavşağı'nda Aziz Acarer (62) idaresindeki 43 ACD 663 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Elif Yeşilyaprak (57), Neslihan Yeşilyaprak (85), Emine Acarer (61), Bahadır Acarer (33) ile Hanife Demircan, Elif Demircan ve Esma Demircan yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ile Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
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