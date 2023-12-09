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Domaniç beyaza büründü, ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor

9 Aralık 2023 16:55 Son Güncelleme: 16:57 Abone Ol

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yaptı.