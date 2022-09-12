Kastamonu haberleri! Kastamonu'da dolu yağışı ve fırtına etkili oldu

Kastamonu haberler: Kastamonu'da dolu yağışı ve fırtına etkili olduKASTAMONU Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde şiddetli fırtına ve dolu yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da dolu yağışı ve fırtına etkili oldu

KASTAMONU Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde şiddetli fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu ve fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından şiddetli sağanak yağışı tahminin yapıldığı Kastamonu'da, dolu yağışı ve şiddetli fırtına etkili oldu. Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde sağanak yağış ile birlikte etkili olan dolu yağışı ve fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.