Keçisiyle dolmuşa bindi, yol boyunca başını okşadı
Adana'da bir kadın, pazar arabasına koyduğu keçisiyle dolmuşa binerek yolculuk yaptı. Diğer yolcular ilginç anları cep telefonuyla kaydetti.
ADANA'da dolmuşa binen kadın, pazar arabasına koyduğu keçisiyle yolculuk yaptı.
Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı'nda pazar arabasına koyduğu keçisiyle dolmuşta yolculuk yapan kadın, görenlerin dikkatini çekti. Kadın, yolculuk boyunca keçisinin başını okşayarak sevdi. Dolmuştaki diğer yolcular, ilginç yolculuğu cep telefonuyla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı