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Dolmuşla duvara çarpan şoför, gece sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kalmış

Dolmuşla duvara çarpan şoför, gece sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kalmış
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Adana'da direksiyon başında uyuyakalan dolmuş şoförü Muhammet Ö., polis okulunun duvarına çarptı. 7 yolcunun yaralandığı kazanın ardından kaçan şoför, akrabasının evinde yakalandı. Sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kaldığını söyleyen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da direksiyon başında uyuyup, kullandığı dolmuşun polis okulunun duvarına çarpması sonucu 7 yolcunun yaralanmasına neden olan Muhammet Ö. (27), saklandığı akrabasının evinde gözaltına alındı. İfadesinde, önceki gece sevgilisiyle tartıştığını, bu nedenle uykusuz kaldığını söyleyen Muhammet Ö., "Güneş yüzüme vurunca bir anda mayıştım. Kavşağa yaklaştığımda bir anda dalmam sonucu kaza yaşandı" dedi. Muhammet Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 10 Haziran'da saat 08.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında uyuyan Muhammet Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 01 M 0433 plakalı dolmuş, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı. Minibüsteki 7 yolcu yaralanırken, Muhammet Ö. ise araçtan indikten sonra kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Araç kamerasına yansıyan kazada, şoförün uykuya dalmasıyla dolmuşun kontrolden çıkıp duvara çarptığı, yolcuların ise çığlık atarak savrulduğu görüldü.

AKRABASININ EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Kazayla ilgili çalışma başlatan Akıncılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kazanın ardından bir sokakta gizlenen Muhammet Ö.'nün, cep telefonuyla yanına çağırdığı akrabasının arabasına binerek kaçtığı anlaşıldı. Akrabasının evinde saklandığı belirlenen Muhammet Ö., polisin adrese yaptığı baskında gözaltına alındı. Muhammet Ö.'nün, önceki gece sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kaldığı ortaya çıktı.

'GÜNEŞ YÜZÜME VURUNCA MAYIŞTIM'

Polis merkezine götürülen Muhammet Ö. ifadesinde, "Gece sevgilimle sorun yaşamıştım. Uykusuz kalınca sabah yerime çalışacak birini aradım ancak bulamadım. Mecburen direksiyona geçmem gerekti. Güneş yüzüme vurunca mayıştım. Kavşağa yaklaştığımda bir anda dalmam sonucu kaza yaşandı. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım" dedi.

70 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ö., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Muhammet Ö.'ye 'Emniyet kemeri takmama', 'Şerit izleme kurallarına uymama', 'Kaza yerini terk etme' maddelerinden 70 bin lira para cezası kesildi. Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOnat Nuhoğlu:

hocam yazıklar olsun çocuğa ama burada tam anlatılmamış sevgilisiyle tartışması nedir ne değildir hepsi gizli kalıyo

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Haber YorumlarıEmine Umdu:

insanlar uykunun ne kadar önemli olduğunu anlamıyo galiba gece sevgilisiyle tartışmak yüzünden sabah 7 kişiyi yaralıyo bunu yaşamış olmak çok yazık ama daha dikkatli olmak lazımdı bence

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Haber YorumlarıEvren Ozdemir:

ya şoför sevgilisiyle tartışmış uykusuz kalmış sonra da direksiyon başında uyuyakalıyo tabi kaza olur böyle şeyler olur işte hiç şaşırmadım

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