Doldurmaya çalıştığı su tankının altında kaldı (2)
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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİMardin'in Nusaybin ilçesinde doldurmaya çalıştığı su tankının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Abdulbaki Onam (41), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Mardin'in Nusaybin ilçesinde doldurmaya çalıştığı su tankının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Abdulbaki Onam (41), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel