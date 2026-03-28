Tokat'ta 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Tokat'ta, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan M.Ş. düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Uzun süredir aranan firari hükümlü, yakalanmadan önce bavulunu hazırlamış haldeydi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan M.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucunda firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.Ş., bavulunu hazırlamış halde kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
