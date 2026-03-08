Haberler

Tekirdağ'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli, tespit edilip tutuklandı. Dolandırıcı, mağduru altınlarını vermesi için ikna etmişti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

Altınova Mahallesi'nde ikamet eden F.D'yi telefonla arayan şüpheli, polis olduğunu söyleyerek banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü öne sürdü.

Zanlı, F.D'den evinde bulunan altınları gelecek görevliye teslim etmesini istedi.

Şüphelinin yönlendirmesi üzerine F.D, evine gelen kişiye hazırladığı altınları çantaya koyarak teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden F.D, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Ö.F.U. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada ele geçirilen para ve ziynet eşyaları F.D'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı

Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken yakalandı
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor, tek bir amaç var

İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar