Ankara'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Güncelleme:
Ankara'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli, yakalanarak mağdurun 250 gram altınını geri aldı. Dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp altın talep ediyorlardı.

ANKARA'da telefonla aradıkları kişiyi, 'Hesaplarınız ele geçirildi, altınlarınızı bize teslim etmeniz gerekiyor' diyerek 250 gram altınını alarak dolandıran 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Ele geçirilen altınlar, sahibine iade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı. Telefonla arayıp, 'Hesaplarınız ele geçirildi, altınlarınızı da bize teslim etmeniz gerekiyor' diyen şüpheliye yaklaşık 250 gram altını elden teslim eden kişi, dolandırıldığını anladıktan sonra polise haber verdi. Yapılan çalışmada telefonla arayan şüphelinin, otogardan İstanbul otobüsüne bindiği tespit edildi. Takibe alınan otobüs, Sakarya'da durduruldu ve şüpheli yakalandı. Tüm ziynet eşyalarıyla yakalanan şüphelinin telefon incelemesi sonucu, ortak hareket ettiği ikinci şüpheli de gözaltına alındı. Altınlar, mağdura teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
