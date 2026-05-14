DEÜFest'26 Coşkuyla Başladı: Kıraç 15 Bin Öğrenciye Konser Verdi

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen geleneksel bahar festivali "DEÜFest'26" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez yerleşkede gerçekleştirilen DEÜFest'26 etkinlikleri kapsamında üniversite bünyesindeki müzik toplulukları sahne aldı, kurulan stantlarda çeşitli etkinlikler ve halk dansları gösterileri sunuldu.

Kortej yürüyüşünün ardından sanatçı Kıraç, Amfi Tiyatro'da sahne aldı.

Konser öncesinde öğrencilere hitap eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğrencilerin yıl boyu çok çalıştığını, artık eğlenme zamanının geldiğini belirterek, bugünün tadını çıkarmalarını istedi.

Üniversitede "Dokuz Eylül" ruhunun devam ettiğini belirten Yılmaz, "Burada şanlı Türk bayrağı ancak baş tacı olur." ifadesini kullandı.

Rektör Yılmaz, konuşmasının ardından sanatçı Kıraç'a Türk bayrağı hediye etti.

Yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla üniversitenin en yüksek katılımlı organizasyonlarından biri olan etkinlikte, öğrenciler sanatçının şarkılarına eşlik etti.

