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Doktorların görev yerlerinin belirleneceği kuranın tercih süreci yarın başlıyor

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Doktorların görev yerlerinin belirleneceği kuranın tercih süreci yarın başlıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin yarın başlayacağını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin yarın başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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