DOKTORA BIÇAKLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haberler

DOKTORA BIÇAKLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da doktora bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da doktora bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda!" ifadelerine yer verdi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Fahrettin Koca İstanbul Twitter Güncel Haberler

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