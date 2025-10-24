Haberler

Doktor Lana Tatour: İsrail Hesap Vermeli, Uluslararası Yaptırımlar Gerekiyor

Güncelleme:
New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Lana Tatour, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle uluslararası toplumdan hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, bağlayıcı yaptırımlar çağrısında bulundu. Gazze Mahkemesi'nin süreçlerini ve Batı medyasının rolünü eleştiren Tatour, somut adımlar atılmasının önemini belirtti.

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Lana Tatour, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle uluslararası kamuoyu önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, uluslararası toplumun sembolik söylemler yerine İsrail'e karşı bağlayıcı yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu.

Tatour, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu marjında AA muhabirine konuştu.

Gazze Mahkemesinin amaçlarından birinin İsrail'in uluslararası kamuoyu önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu aktaran Tatour, mahkemenin "soykırım karşısında adalet arayışı" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Tatour, uluslararası toplum ve sistemlerin, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmadaki başarısızlığı nedeniyle sivil inisiyatiflerin devreye girdiğini ve Gazze Mahkemesinin kurulduğunu kaydetti.

Mahkemenin İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair uluslararası farkındalığı artırmayı hedeflediğini de vurgulayan Tatour, İsrail'in işgal, yerleşimci sömürgecilik ve apartheid politikalarının da mahkemenin önemli başlıkları arasında olduğunu belirtti.

"Batı medyası Gazze'deki soykırımın ortağı"

Tatour, Batı medyasının, Gazze hakkında İsrail yanlısı söylemler kullanarak gerçekleri çarpıttığını ve kamuoyunu yanıltarak Gazze'deki soykırımı beslediğini kaydetti.

Batılı basın kuruluşlarının, Gazze'de öldürülen gazeteciler karşısında dayanışma göstermediğini de vurgulayan Tatour, "Gazeteciler hedef alınırken sessiz kalan Batı medyası, meslek etiğini de terk etmiştir." dedi.

Batı medyasının meslek etiğini yok saydığını vurgulayan Tatour, bu kuruluşların yayın politikaları konusunda hesap vermesi ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tatour, "Batı medyasının sahadaki gerçekleri görmezden gelerek İsrail propagandasını tekrar ettiği, soykırımı meşrulaştırdığı ve Gazze'deki soykırıma fiilen ortak olduğu bir dönemde, Anadolu Ajansı, Al Jazeera ve Middle East Eye gibi kuruluşların çalışmaları son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası topluma "somut adım" çağrısı

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeyi sürdürdüğüne işaret eden Tatour, uluslararası topluma İsrail'e karşı etkin ve somut adım atma çağrısında bulundu.

Tatour, İsrail'in, hem Gazze'ye hem de Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdüğünü ve hiçbir yaptırımla karşılaşmadan "tam bir dokunulmazlıkla" hareket ettiğini ifade etti.

Uluslararası toplumun İsrail'e karşı yalnızca açıklamalarla yetindiğine değinen Tatour, "İhtiyacımız olan şey boş söylemler ya da sahada karşılığı olmayan açıklamalar değil. Gereken, İsrail'e yönelik ciddi yaptırımlar içeren somut adımlardır." diye konuştu.

Tatour, gerçek sonuçlar alabilmek için İsrail'e yönelik bağlayıcı yaptırımların zorunlu olduğunu ve bunlardan birinin İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğini askıya almak olabileceğini belirtti.

Avustralya'da halk, İsrail'e karşı yaptırım talep ediyor

Avustralya hükümetinin Gazze politikasını eleştiren Tatour, Canberra yönetiminin kamuoyunun iradesine aykırı hareket ettiğini söyledi.

Tatour, ülkenin soykırımı önleme yükümlülüğüne rağmen İsrail'in çıkarlarını öncelediğini ve Filistinlilerin haklarını yok saydığını kaydetti.

Yakın zamanda ülkede yüz binlerce kişinin Gazze'ye destek için sokaklara çıktığını hatırlatan Tatour, "Avustralya halkı İsrail'e yaptırım uygulanmasını istiyor. Buna rağmen hükümet, vatandaşlarının iradesine karşı hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Haberler.com
