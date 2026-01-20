Ayaklarıyla hayata tutunan Kader, skolyozla mücadelesinde ameliyata hazırlanıyor

Ankara'nın Polatlı İlçesinde doğuştan kolları bulunmayan ve skolyoz hastalığıyla mücadele eden 17 yaşındaki Kader Sevimli, ameliyat olmaya hazırlanıyor.

Doğuştan kolları bulunmayan skolyoz hastası Kader Sevimli'de omurgasındaki eğriliğinin 99 derecenin üzerine çıkması, kalp ve akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor.

Solunum ve kalp ritminin düzenli hale gelmesi amacıyla ameliyat kararı alınan Sevimli, yaklaşık 3 aydır evde doktorların önerdiği medikal aparatları kullanarak tedavi görüyor.

Omurgasındaki eğriliğin ilerlemesi nedeniyle Sevimli, 4 Şubat'ta iki aşamalı bir ameliyat geçirmeye hazırlanıyor.

Ameliyatla omurgadaki eğriliğin azaltılarak akciğer ve kalp üzerindeki baskıyı hafifletmesi hedefleniyor.

Annesinin bakımını üstlendiği Kader Sevimli ile kardeşlerinin ihtiyaçları Türk Kızılay, Polatlı Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle karşılanıyor.

Tüm zorluklara rağmen eğitim hayatını başarıyla sürdüren Sevimli, lise öğrenimini de tamamladı.

Kollarının olmamasına rağmen ayaklarını el gibi kullanan Sevimli cep telefonu kullanabiliyor, kitap okuyabiliyor.

Kader Sevimli'nin annesi Fatma Güçlü, kızının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Polatlı Belediyesi ile iletişime geçtiğini, tedavi sürecinin belediyenin desteğiyle başlatıldığını söyledi.

Devletin verdiği engelli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirten Güçlü, "Kader'in sağlığına kavuşmasını ve ayakları üzerinde durmasını istiyorum." dedi.

Kader Sevimli ise ameliyat sonrası hayata yeniden karışmak istediğini dile getirerek, "Evde çok fazla kaldım. Ameliyattan sonra eve kapanmak istemiyorum. Küçüklüğümden beri hemşire olmak istiyordum. Olamasam bile bir meslek sahibi olmak istiyorum." diye konuştu.

Sevimli, kendisine destek olan Polatlı Belediyesi, Türk Kızılay Polatlı Şubesi ile hayırseverlere teşekkür etti.