Haberler

Doğuş Üniversitesi'nde İtalyan Mutfağı Haftası Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğuş Üniversitesi, 'İtalyan Mutfağı Haftası' kapsamında ünlü şef Claudio Chinali ile gastronomi öğrencilerine zengin bir eğitim programı sundu. Etkinlikte, İtalya İstanbul Konsolosu Roberta Costanzo gastronominin kültürel iletişimdeki rolüne değindi. Chinali, sürdürülebilir mutfak teknikleri ve farklı pişirme yöntemleri üzerine uygulamalı eğitim vererek öğrencilere profesyonel mutfak deneyimi kazandırdı.

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi, "İtalyan Mutfağı Haftası" kapsamında ünlü şef Claudio Chinali'yi ağırlayarak gastronomi öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı içeriklerle zengin bir eğitim programı sundu.

Etkinliğin açılışında, İtalya İstanbul Konsolosu Roberta Costanzo bir konuşma yaptı. Costanzo, gastronominin kültürler arası iletişimde oynadığı rolle iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini belirterek, öğrencilerin uluslararası mutfak kültürünü yakından tanımasının önemine dikkat çekti.

Eataly İstanbul Şefi Claudio Chinali, sunumunda sürdürülebilir mutfak teknikleri, tarif geliştirme adımları ve yemeklerin kişiselleştirilmesine yönelik güncel yaklaşımları anlattı. Bir yemeğin malzemeden pişirme yöntemine, sunumdan aromatik bileşenlere kadar pek çok unsurla farklı damak zevklerine uyarlanabileceğini örneklerle aktaran Chinali, gastronominin kültürel etkileşimle sürekli dönüşen evrensel bir alan olduğuna vurgu yaptı.

Programın uygulamalı bölümünde öğrencilerle mutfağa giren Chinali, farklı pişirme tekniklerini adım adım göstererek profesyonel mutfak işleyişine dair deneyim kazandırdı. Ürün seçimi, ısıl işlem yöntemleri, yaratıcı tabaklama teknikleri ve servis estetiği üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilere hem teknik hem de sanatsal açıdan değerli katkılar sağladı.

Etkinlik, öğrencilerin alanının önde gelen bir şefle birebir çalışma fırsatı bulduğu, mesleki bilgi ve becerilerini pekiştirdiği verimli bir buluşma olarak tamamlandı. Doğuş Üniversitesi'nin sektörel iş birliklerini güçlendiren program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

Alman Bakan'dan heyecan yaratan Türkiye mesajı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi

Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği: 2 personel etkilendi
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.