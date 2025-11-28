Doğuş Üniversitesi'nde İtalyan Mutfağı Haftası Etkinliği

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi, "İtalyan Mutfağı Haftası" kapsamında ünlü şef Claudio Chinali'yi ağırlayarak gastronomi öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı içeriklerle zengin bir eğitim programı sundu.

Etkinliğin açılışında, İtalya İstanbul Konsolosu Roberta Costanzo bir konuşma yaptı. Costanzo, gastronominin kültürler arası iletişimde oynadığı rolle iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini belirterek, öğrencilerin uluslararası mutfak kültürünü yakından tanımasının önemine dikkat çekti.

Eataly İstanbul Şefi Claudio Chinali, sunumunda sürdürülebilir mutfak teknikleri, tarif geliştirme adımları ve yemeklerin kişiselleştirilmesine yönelik güncel yaklaşımları anlattı. Bir yemeğin malzemeden pişirme yöntemine, sunumdan aromatik bileşenlere kadar pek çok unsurla farklı damak zevklerine uyarlanabileceğini örneklerle aktaran Chinali, gastronominin kültürel etkileşimle sürekli dönüşen evrensel bir alan olduğuna vurgu yaptı.

Programın uygulamalı bölümünde öğrencilerle mutfağa giren Chinali, farklı pişirme tekniklerini adım adım göstererek profesyonel mutfak işleyişine dair deneyim kazandırdı. Ürün seçimi, ısıl işlem yöntemleri, yaratıcı tabaklama teknikleri ve servis estetiği üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilere hem teknik hem de sanatsal açıdan değerli katkılar sağladı.

Etkinlik, öğrencilerin alanının önde gelen bir şefle birebir çalışma fırsatı bulduğu, mesleki bilgi ve becerilerini pekiştirdiği verimli bir buluşma olarak tamamlandı. Doğuş Üniversitesi'nin sektörel iş birliklerini güçlendiren program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.