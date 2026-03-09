Haberler

Kars'ta yolu kapalı köyde rahatsızlanan hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Kars'ın Digor ilçesinde Şatıroğlu köyünde doğum sancısı yaşayan kadın, kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı bulunan köyde doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Şatıroğlu köyünde yaşayan Mehtap K.'nın doğum sancısı çekmesi üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı bulunan köye gidemeyen sağlık ekipleri, Digor Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı yolda ekiplerin yoğun çalışmasıyla köy yolu ulaşıma açıldı.

Köye ulaşan sağlık ekipleri, evinde ilk müdahaleyi yaptıkları hamile kadını ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
