Doğubayazıt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, valiz içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, valiz içerisine sentetik uyuşturucu gizlediği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Doğubayazıt'taki Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında valize gizlenmiş 4 litre 322 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
