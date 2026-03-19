Tarihi ve doğal güzelliklerde ramazana özel ilahi seslendirdiler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, müzik öğretmenleri ve öğrenciler, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında ilçenin tarihi yerlerinde 'En Sevgili' ilahisini seslendirdi. Etkinlikle, öğrencilerin yetenekleri sergilendi ve ilçenin doğal güzellikleri tanıtıldı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki müzik öğretmenleri, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler kapsamında öğrencilerle birlikte ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri arasında 'En Sevgili' ilahisini seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ramazan ayında, bütün okullarda öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerler için eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenledi. 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Doğubayazıt'ta ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü farklı bir çalışmaya imza attı. İlçede görev yapan müzik öğretmenleri, öğrencilerle birlikte, başta İshak Paşa Sarayı olmak üzere Doğubayazıt'ın farklı noktalarında 'En Sevgili' ilahisini seslendirdi. İlçenin tarihi ve doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen performans, sanal medyada da paylaşıldı ve ilgi gördü.

Müzik öğretmenlerinin öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte hem öğrenciler, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu hem de Doğubayazıt'ın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda