Doğubayazıt'ta Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Baskını

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 18 kilo 730 gram esrar ile 70 bin 500 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu kişiye ait tırın dorsesini aradı.

Dorsede 18 kilo 730 gram esrar ile 70 bin 500 sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.