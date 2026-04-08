Doğu Perinçek: "Trump, İran Medeniyetine Dokunamadı, Dünyayı Ateşe Veremedi"

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD- İran savaşında tarafların iki haftalık ateşkesine ilişkin, " İran'ın barış getiren silahlı direnişini kutluyoruz. Trump, İran medeniyetine dokunamadı, dünyayı ateşe veremedi" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, paylaşımında şunları kaydetti:

"İran'ın barış getiren silahlı direnişini kutluyoruz. Trump, İran medeniyetine dokunamadı, dünyayı ateşe veremedi."

ABD emperyalizminin İran medeniyetine saldırı girişimini durduran, böylece geçici olarak da olsa bölgemize barış getiren İran devletini, İran milletini ve İran Ordusu'nu yürekten kardeşlik duygularıyla kutluyoruz. Böylece İran, barışın ancak emperyalizme karşı silahlı direnişle sağlanacağını kanıtlamıştır.

İran, Rusya, Çin, Filistin, Yemen, Irak, Hizbullah savaşın bu aşamasından galip çıktı. ABD, İsrail, Ukrayna, Körfez ülkelerinin Amerikancı sultan ve şeyhleri yenilgiye uğradı.

Riyad Bildirisi'ne imza atanlar, İsrail siyonizmine karşı mücadele tarihinin utanç listesine isimlerini yazdırdılar. İran, Rusya ve Çin tarafında olan Pakistan, arabulucu kabul edildi. ABD ve İsrail yanında arabuluculuk çabaları itibar görmedi.

15 günlük ateşkes döneminde İran, müzakerelere üstün konumda giriyor. Trump müzakere masasında da çıkmazda. İran rejimi, İran halkının güçlü desteğiyle ve savaşın galibi olarak otoritesini sağlamlaştırdı. ABD ve İsrail hükümetleri sallanıyor. İran'a savaş açan Trump'ın ve Netahyahu'nun sonu gözüktü.

AK Parti iktidarının 'boşluk doldurma, bölgede istikrar ve barışı sağlama' rüyaları ABD ve İsrail'in yenilgisi sonucu, gerçekle yüz yüze geldi.

Türkiye, Rusya, Çin, İran İttifakı Türk milleti için biricik çözüm ve mecburiyet olarak gündemde.

Vatan Partisi bütün bu süreçte İran, Filistin ve Yemen cephesinde kararlı duruşuyla tarihi görevini yerine getirdi ve savaşın galipleriyle aynı geleceği paylaşıyor."

Kaynak: ANKA