ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Perinçek: "Abd Saldırısına Direnen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Halkıyla Beraberiz"

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin, "ABD Venezuela'yı teslim alamaz. ABD saldırısına direnen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin halkıyla beraberiz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"ABD Venezuela'yı teslim alamaz! ABD saldırısına direnen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin halkıyla beraberiz. Nicolas Maduro'yu, ekonomik ambargolarla, darbe tezgahlarıyla deviremediler, ABD silahlarıyla da deviremeyecekler. Kahraman Venezuela halkı bu saldırıyı da püskürtecektir. Venezuela'nın geleceği parlaktır ancak ABD iç çatışmalara, iç savaşlara gidiyor geleceği karanlıktır."