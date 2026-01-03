Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Perinçek: "Abd Saldırısına Direnen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Halkıyla Beraberiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını kınayarak, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Venezuela'nın geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin, "ABD Venezuela'yı teslim alamaz. ABD saldırısına direnen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin halkıyla beraberiz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"ABD Venezuela'yı teslim alamaz! ABD saldırısına direnen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin halkıyla beraberiz. Nicolas Maduro'yu, ekonomik ambargolarla, darbe tezgahlarıyla deviremediler, ABD silahlarıyla da deviremeyecekler. Kahraman Venezuela halkı bu saldırıyı da püskürtecektir. Venezuela'nın geleceği parlaktır ancak ABD iç çatışmalara, iç savaşlara gidiyor geleceği karanlıktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü