(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "ABD emperyalizminin Küba'ya yönelik bütün baskı, tehdit, yaptırım ve ambargolarının kararlılıkla karşısındayız. Küba'nın direnci, ABD emperyalizminin küresel hedeflerinin karşısındadır. Bu nedenle Küba'nın direnişi Türkiye'nin direnişidir ve insanlığın direnişidir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından, ABD'nin Küba'ya "yönelik baskı ve yaptırımlarına" tepki göstedi. Perinçek, şunları kaydetti:

"ABD emperyalizminin Küba'ya yönelik bütün baskı, tehdit, yaptırım ve ambargolarının kararlılıkla karşısındayız. Bütün bu baskı ve yaptırımlar insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Küba Cumhuriyeti ve halkı vatanını ve insanlığın büyük geleceğini savunuyor. Bu nedenle Küba'nın mücadelesi yenilmezdir. Küba, sınıfsız dünya özlemleriyle, insanlığın büyük umutlarının ön cephesindedir. Küba'nın direnci, ABD emperyalizminin küresel hedeflerinin karşısındadır. Bu nedenle Küba'nın direnişi Türkiye'nin direnişidir ve insanlığın direnişidir. Vatan Partisi'nin Küba Komünist Partisi'yle dayanışması köklü ve sarsılmaz bir temele dayanır. Umutlarımız ortaktır. Davamız ortaktır. Mücadele cephemiz insanlığın zafer cephesidir."

Kaynak: ANKA