Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, cuma namazı öncesi bir grup fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa yakınlarında Filistinlilere tekme ve hakaretlerle saldırdı. Provokatif bayrak yürüyüşü sırasında yaşanan saldırılar sosyal medyaya yansıdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazı öncesi Filistinlilere saldırdı.

Eski Şehir'deki El-Vad Mahallesi'nde cuma namazı öncesi bir grup fanatik Yahudi'nin Filistinlilere saldırdığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki mahalledeki olayda, bir grup fanatik İsraillinin Filistinlilere tekmeler savurarak saldırdığı görüldü.

Söz konusu grubun hakaret içeren, ırkçı marşlar söyleyerek dükkanları önünde duran ve yoldan geçen Filistinlileri tahrik etmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, her yıl İsrail ordusunun Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin, İbrani takvimine göre yıl dönümünde Eski Şehir içinde provokatif bayrak yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Bugün de devam eden provokatif yürüyüş kapsamında onlarca fanatik Yahudi, İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek Eski Şehir'de Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum

Fenerbahçe'de 1 yıl daha oynamak için istediği paraya bakın

Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

Casusluk korkusu bunu da yaptırdı, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi

İmzalar atıldı!
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı