Doğu Karadeniz'e Sağanak Uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de yarın Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini; sel, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Doğu Karadeniz'de yarın için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA