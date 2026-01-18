Haberler

Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

