Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel