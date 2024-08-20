Doğu Guta kimyasal saldırısının kurbanları anıldı

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı.

Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Sivil Savunma gönüllüsü Hamdi Katini, AA muhabirine, Beşşar Esed yönetiminin, Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal saldırının 11. yılı dolayısıyla kurbanların yakınlarıyla "Gerçeği Boğmayın" adlı dayanışma faaliyeti düzenlediklerini söyledi.

Katini, "Bugün burada kurbanların ailelerinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Uluslararası topluma sesleniyoruz, her yıl yeni anmada masum siviller için adalet talebimiz devam ediyor." dedi.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın yüzlerce sivilin boğularak öldüğünü hatırlatan Katini, "Esed rejimi ve Rusya'nın sivil halka karşı işlediği suçlardan dolayı hesap sorulmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İnsanlık adına adalet talep ediyoruz"

Kimyasal saldırının tanıklarından Ebu Diya Al-Muaddamiye

de kuzeni dahil akrabalarından 7 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Etkinlikte suçlunun hala serbest olduğu mesajını dünyaya duyurmak istediğini belirten Muaddamiye, insanlık adına adalet talep ettiklerinin altını çizdi.

Doğu Guta katliamı

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Katliamın ardından Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.