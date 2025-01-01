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Doğu Guta'da Savaşın Yıkıcı İzleri: Cobar Mahallesi Hayaletleşti

Doğu Guta'da Savaşın Yıkıcı İzleri: Cobar Mahallesi Hayaletleşti
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Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Doğu Guta'nın Cobar Mahallesi, ağır bombardımanlar ve kuşatma sonucu yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Kutsal mekanlar ve eğitim binaları büyük hasar gördü, bölge halkının çoğu göç etmek zorunda kaldı.

Suriye'deki Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Cobar Mahallesi'nde, Beşşar Esed ve rejim güçlerinin Suriye'de kutsal mekanları dahi ayırt etmeyen saldırılarının yol açtığı yıkım gün yüzüne çıktı.

Doğu Guta bölgesi, Esed rejiminin iktidarını korumak için halkına karşı yürüttüğü 13 yıllık savaşta en ağır saldırılara ve zulme uğradı.

Doğu Guta'nın Cobar Mahallesi, yıllar boyu maruz bırakıldığı kuşatma ve bombardımanla adeta hayalet kasabaya dönmüş durumda.

Kuşatma esnasında pek çok kez ağır bombardıman ve çatışmalara sahne olan mahallede, camiler ve mezarlıklar gibi kutsal mekanların yanı sıra çocukların bir dönem eğitim hayatına hazırlandığı kreş gibi eğitim binalarındaki hasar da yıkım ve savaşın şiddetinin boyutunu ortaya koyuyor.

Bir zamanlar kentin işlek noktası Cobar Mahallesi'nde yıkımın artması nedeniyle 300 bine varan nüfusunun neredeyse tamamının burayı terk ettiği anlaşılıyor. Bölge sakinlerinin aktardığına göre, mahalleye sadece birkaç bin kişi döndü.

Rejimin devrilmesinin ardından mahallesine dönen bazı Suriyeliler, enkaza dönen sokakları temizlerken ölülerini bombardıman izleri taşıyan mezarlıklara defnediyor.

Suriyeliler, yakınlarını defnettikleri mezarlığa savaş boyunca ulaşamazken, şimdi rejimin düzenlediği bombardımanla harabeye dönen kabristanda sevdiklerini ziyaret ediyor.

Esed rejimi ve bölgesel müttefiklerinin, buradaki Suriyelilere karşı kullandığı varil bombaları, havan ve top mermilerinin camilerin minarelerini devirdiği, ibadet alanlarını kullanılamaz hale getirdiği görülüyor.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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