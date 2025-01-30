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Doğu Demirkol'un 'Doğu' Dizisinin Üçüncü Sezon Galası Gerçekleşti

Doğu Demirkol'un 'Doğu' Dizisinin Üçüncü Sezon Galası Gerçekleşti
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Oyuncu Doğu Demirkol'un başrolünde yer aldığı BKM Mutfak yapımı 'Doğu' dizisinin üçüncü sezon galası Ortaköy'de yapıldı. Yeni sezonda Demirkol'un yanına birçok ünlü isim eşlik ediyor ve dizi yarın GAİN'de yayınlanacak.

Oyuncu Doğu Demirkol'un başrolünü üstlendiği BKM Mutfak yapımı "Doğu" dizisinin üçüncü sezon galası, Ortaköy'de yapıldı.

Demirkol, dizinin senaryosunu Murat Özsoy ile kaleme alırken, yönetmenliği de Cem Terbiyeli ile birlikte yaptı.

Yeni sezonda Doğu Demirkol'a, Evliya Aykan, Ege Kökenli, Kubilay Tunçer, Banu Fatocan, Keremcem, Ayşe Kırca, Buse Kara, Zeynep Beşerler, Murat Kılıç ve Nimet İyigün eşlik ediyor.

Komedyen olma hayalinin peşinden koşan Doğu'nun yaşadığı zorlukları ve hayatın getirdiği iniş çıkışları izleyiciye eğlenceli bir dille aktaran dizinin üçüncü sezonu yarın GAİN'de izleyiciyle buluşacak.

Dizinin üçüncü sezonunun hikayesi ise şu şekilde:

"Doğu, hayatındaki seçimleri sorgulamaya devam ederken kendini bazen ailesiyle hararetli tartışmalar içinde buluyor, bazen de zengin bir ailenin çocuğuna oyun abisi olarak sabrını zorlayan komik durumlarla başa çıkmaya çalışıyor."???????

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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