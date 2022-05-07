Korkut'ta "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı - Haberler

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Korkut'ta "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Korkut'ta 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı

Korkut ilçesine "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Korkut ilçesine "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde yapılan uygulamada, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Yaya geçitlerinde uyulması gereken kuralların anlatıldığı uygulamada, vatandaşlara güvenli geçişin belirtildiği broşürler dağıtıldı.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Korkut, Güncel, Haberler

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