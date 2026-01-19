Haberler

Doğu'da 2 bin 316 yerleşim biriminin yolu kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 316 yerleşim biriminin yolu kapandı. Bölgedeki kar kalınlıkları 25 ile 60 santimetre arasında değişirken, ekipler yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde geceden beri etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 2 bin 316 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Bölgede hafta sonu başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı Ağrı'da 45, Ardahan'da 35, Erzincan'da 25, Erzurum'da 30, Kars'ta 25, Muş'ta 60 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle Ağrı'da 423, Ardahan'da 45, Erzincan'da 503, Erzurum'da 719, Iğdır'da 68, Kars'ta 208 ve Muş'ta 350 olmak üzere toplam 2 bin 316 köy ve kırsal mahallenin yolu kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile diğer illerde İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan bölgede aralıklarla yağışın devam etmesinin beklendiği bildirilirken, buzlanma ve don uyarısında bulundu. Meteoroloji, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.

Haber: Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları