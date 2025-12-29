Haberler

Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da 289 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 289 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 131 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, kapalı yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 400 araç, 1200 personelle kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 135, Ağrı'da 21, Kars'ta ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışma yapıyor.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
