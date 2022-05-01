Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Iğdır, Tunceli, Ağrı Kars ve Erzincan'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzurum'da, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç, gazetecilere, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için her yerde olduklarını söyledi.

Çalışanlara yönelik her türlü şiddetin, mobbing ve tacizin önlenmesi için "Sıfır tolerans" anlayışının tüm işyerlerinde hakim olması gerektiğine dikkati çeken Girmenç, şunları kaydetti:

"Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikaları ve işbirliklerinin geliştirilmesini, dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barışın, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin tesis edilmesini ve insan haklarının geliştirilmesini istiyoruz. Türkiye'deki insanların gücüne ve geleceğine inanıyoruz. HAK-İŞ teşkilatı olarak geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyor ve emekçilerimizle omuz omuza mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz."

Iğdır

Iğdır'da da HAK-İŞ üyeleri Zübeyde Hanım Bulvarında toplanarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ İl Temsilcisi İsmet Tutulmaz, grup adına yaptığı açıklamada, HAK-İŞ olarak emek, barış, özgürlük, adalet, refah ve demokrasi için 81 ilde ve dijital platformlardan haykırdıklarını söyledi.

Günün öneminden bahseden Tutulmaz, "Yaşasın alın teri döken yiğit emekçiler, yaşasın uluslararası sendikal dayanışma, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın HAK-İŞ. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun. Yeniden meydanlarda buluşmak dileğiyle, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunceli

Tunceli'de ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylarla kutlandı.

Sanat Sokağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kortejler oluşturarak Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü.

Polis kontrolünde meydana alınan vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti.

Ağrı

Ağrı'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Millet Bahçesi'nde HAK-İŞ tarafından program düzenlendi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Şube Başkanı Ahmet Varrol, istihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesi gerektiğini ve sorunların çözümü için politikaların geliştirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Kars

Kars'ta da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Eğitim-Sen Kars Şubesi önünde bir araya gelen siyasi partiler ile sendikalar, Faikbey ile Bahri Dağdaş Caddesi'nden Kars Tren Garı önüne kadar yürüdü.

Miting alanında buluşan sendika ve partililer, halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Erzincan

Erzincan'da kutlamalara katılan sendika, dernek ve bazı siyasi parti temsilcileri eski otogar alanında toplandı.

Ellerinde çeşitli dövizler ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, Fevzi Paşa Caddesi'nden slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, polis kontrol noktalarında üst aramasının ardından alana alındı.

Etkinlik, konuşmaların ardından katılanların halay çekmesiyle devam etti.