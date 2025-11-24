Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı Başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, 15 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı' deniz safhası ilk gün faaliyetleri gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı deniz safhası; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımıyla bugün başladı. Tatbikatta, ilk gün faaliyetleri kapsamında, Aksaz Limanı çıkışının ardından; asimetrik tehdit, mayın harbi, gemicilik ve denizaltı savunma harbi eğitimleri başarıyla icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından tatbikattan görüntüler paylaşıldı.

Haber: ANKARA,