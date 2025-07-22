Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu
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Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, halk günü toplantısında vatandaşların taleplerini dinleyerek, sorunların çözümü için kurumlarla görüşeceklerini aktardı.

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sungur, Kaymakamlık binasında, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Sungur, vatandaşların sorunlarını dinleyip kurumlarla görüşerek çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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