Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mezarlık Bakım ve Ağaçlandırma Çalışması Yaptı
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sürgü Mahallesi Mezarlığı'nda bakım ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında mezarlık bakım ve ağaçlandırma çalışması yaptı.
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Sürgü Mahallesi Mezarlığı'nda bakım ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.
Topluma hizmet çalışmasına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, şube müdürleri, Sürgü Mahalle Muhtarı Hanifi Öner, Doğanşehir Belediye Meclis üyesi İsmail Korkmaz, Sürgü Dursun Şahin Ortaokulu Afete Hazırlık Kulübü ve Yeşilay Kulübü destek verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, sosyal sorumluluk projesinde emeği geçen tüm personel ve öğrencilere teşekkür etti.