Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Tuncay Küçük (35) yönetimindeki 01 DJH 62 plakalı motosiklet,Malatya- Adıyaman kara yolunun Erkenek mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı ile gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazaya karışan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Adıyaman Erkenek Malatya Güncel Haberler

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