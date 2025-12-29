Haberler

Doğanşehir'de kar etkili oldu

Doğanşehir'de kar etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakların yanı sıra yüksek kesimleri de beyaza bürüdü. Doğanşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele tedbirlerini artırırken, kırsal mahallelerdeki çalışmalar devam ediyor.

Malatya'nın Doğanşehir gece saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeyi etkisi altına alan kar yağışı cadde ve sokakların ardından yüksek kesimleri de beyaza bürüdü.

Doğanşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele kapsamında tedbirlerini artırdı.

İlçenin kırsal mahalle ve yüksek kesimlerindeki yaşam alanlarında ise ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?