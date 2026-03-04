Doğanşehir'de jandarmadan öğrencilere trafik semineri
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından öğrencilere trafik güvenliği semineri verildi.
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadılı Şehit Cumali Sancar İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, trafikteki riskleri en aza indirecek etkenleri de anlattı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci