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Doğanşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Doğanşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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MALATYA (AA) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

MALATYA (AA) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Adıyaman-Malatya kara yolu üzerinde F.T. (59) yönetimindeki 44 AAZ 566 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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