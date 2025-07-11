Doğanşehir'de Aşure İkramı

Doğanşehir'de Aşure İkramı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı yapıldı. Kaymakam Ahmet Fatih Sungur'un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Belediye Cafe bahçesinde cuma namazı sonrası Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından pişirilen aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Şehzade Mustafa Sevban Atalay, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Tunç, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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