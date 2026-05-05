Haberler

Doğanşehir'de 4-6 yaş Kur'an kursunun tanıtımı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursunun tanıtımı için programı düzenlendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursunun tanıtımı için programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Çay Bahçesi'nde düzenlenen programda, 4-6 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan kursa ilişkin eğitim müfredatı anlatıldı.

Kursta, teorik eğitimin yanı sıra değerler eğitimi, sevgi, saygı ve paylaşma gibi temel ahlaki prensipleri eğitimi de verilecek.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, programdaki konuşmasında, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kursun hayırlı olmasını dileyen Sungur, "Bu güzel kursların yavrularımızın gelişimine en üst düzeyde katkı sunmasını temenni ediyorum." dedi.

Programa, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İlçe Müftüsü Kerem Karış, veli ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv sektöründe iflas depremi! 9 bayi kapatıldı, 2 bin 500 kişinin işine son verildi

Bir sektör zor durumda! İflas depremi 2 bin 500 kişiyi işinden etti
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Otomotiv sektöründe iflas depremi! 9 bayi kapatıldı, 2 bin 500 kişinin işine son verildi

Bir sektör zor durumda! İflas depremi 2 bin 500 kişiyi işinden etti
Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok

Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bu kadınların kim olduğu ortaya çıktı