Doğanşehir Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Vermeye Devam Ediyor

Doğanşehir Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Vermeye Devam Ediyor
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Bayram, vatandaşlarla iletişim kurarak sosyal destek programlarını genişleteceklerini açıkladı.

Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere desteklerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, göreve geldiği tarihten sonra ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını ve birçok destek verdiklerini ifade etti.

Vatandaşlarla bir araya gelmek için gayret gösterdiklerini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Doğanşehir'de yaşayan her vatandaşımız bizim için kıymetlidir. Amacımız sadece yol yapmak değil birçok alanda destek olmak. Bundan sonra da çalışmalarımızı büyüterek sürdüreceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olduk, sosyal desteklerimiz ile her kesimden vatandaşımıza ulaşmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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