Doğa yürüyüşüne çıktığı ormanda kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede öldü

ERZURUM'da öğrencilerle birlikte doğa yürüyüşüne çıktığı ormanda kalp krizi geçiren Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 12.30 sıralarında yapılan ihbarda, Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanda meydanda bir kişinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanın üst kesiminde hareketsiz halde bulunan erkeğin yapılan kontrolde nabzının attığı belirlendi. İlk değerlendirmede kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve Nuri Karslı olduğu belirlenen kişiye kalp masajı yapıldı ve oksijen desteği sağlandı. Araç yolunun bulunmadığı sarp arazide sağlık ekipleri, polis, jandarma ve doğa yürüyüşüne katılan öğrenciler Karslı için seferber oldu. Patika yolda sedyeyle taşınan Nuri Karslı'ya yaklaşık 30 dakika boyunca kesintisiz kalp masajı yapıldı. Güçlükle araç yoluna ulaştırılan Karslı, burada bekleyen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak Nuri Karslı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi olan Nuri Karslı'nın meslek lisesinde branş öğretmeniyken kısa süre önce emekliye ayrıldığı, tek çocuğu olan oğlunu ise 1999 Marmara depreminde kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı