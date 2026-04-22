Haberler

Artvin'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen Mevlüt K. (43), AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Tekkale köyünde arkadaşıyla doğa yürüyüşü yapan Mevlüt K. (43) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter de bölgeye intikal ettirildi.

Bacağının kırıldığı tespit edilen Mevlüt K. ile arkadaşı mahsur kaldıkları yerden helikoptere alındı.

Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

