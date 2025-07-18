Doğa Dede'nin 650 Fidani Marmaris'e Kazandırıldı

Doğa Dede'nin 650 Fidani Marmaris'e Kazandırıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde 'Doğa Dede' olarak bilinen 86 yaşındaki Ali Avsever, Marmaris Belediyesine 650 fidan bağışladı. Fidanlar, gerçekleştirilen etkinlikle toprakla buluşturuldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 86 yaşındaki Ali Avsever'in Marmaris Belediyesine bağışladığı 650 fidan, toprakla buluşturuldu.

Marmaris'te düzenlenen fidan dikim etkinliğine Ali Avsever'in çocukları ve torunlarının yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Marmaris Kampüs Sorumlusu Bilal Göreci ile öğrencileri katıldı.

Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Her bir fidan, doğaya bırakılan bir iz, geleceğe sunulan bir nefes" ifadeleriyle etkinliğin anlamı vurgulandı.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, bağış için Ali Avsever'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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