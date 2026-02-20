Haberler

Datça'nın "Doğa Dedesi"nden Ankara Üniversitesinin 80. kuruluş yılında yaklaşık 500 fidan bağışı

Datça'nın 'Doğa Dedesi'nden Ankara Üniversitesinin 80. kuruluş yılında yaklaşık 500 fidan bağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde 'Doğa Dede' olarak bilinen 86 yaşındaki Ali Avsever, Ankara Üniversitesinin 80. yıl dönümü için 500 fidan bağışladı. Avsever, fidanların her birini öğrenci gibi görerek büyümeleri gerektiğini vurguladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 86 yaşındaki Ali Avsever, Ankara Üniversitesinin 80. kuruluş yıl dönümünde yaklaşık 500 fidan bağışladı.

Kızlan Mahallesi'ndeki bahçesinde binlerce fidan yetiştiren Avsever'in bağışladığı fidanlar, kamyona yüklendi.

Avsever'in bağışladığı yaklaşık 500 fidan, üniversitenin kampüslerine dikilecek.

Avsever, yaptığı açıklamada, "Her fidan bir öğrencidir. Büyür, kök salar, gölge verir." ifadelerini kullandı.

Üniversite yetkilileri de Datça'dan Ankara'ya uzanan bu "yeşil köprünün", 80 yıllık köklü eğitim geleneğine anlamlı katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

Eski rol arkadaşının vedasına ilk kez yorum yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!
Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

Eski rol arkadaşının vedasına ilk kez yorum yaptı
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Kraliyet çalkalanıyor: Andrew serbest bırakıldı, eski eşi kayıplara karıştı

Epstein'e "Evlen benimle" demiş! Eski Düşes sırra kadem bastı