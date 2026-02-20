Datça'nın 'Doğa Dedesi'nden Ankara Üniversitesinin 80. kuruluş yılında yaklaşık 500 fidan bağışı

Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 86 yaşındaki Ali Avsever, Ankara Üniversitesinin 80. kuruluş yıl dönümünde yaklaşık 500 fidan bağışladı.

Kızlan Mahallesi'ndeki bahçesinde binlerce fidan yetiştiren Avsever'in bağışladığı fidanlar, kamyona yüklendi.

Avsever'in bağışladığı yaklaşık 500 fidan, üniversitenin kampüslerine dikilecek.

Avsever, yaptığı açıklamada, "Her fidan bir öğrencidir. Büyür, kök salar, gölge verir." ifadelerini kullandı.

Üniversite yetkilileri de Datça'dan Ankara'ya uzanan bu "yeşil köprünün", 80 yıllık köklü eğitim geleneğine anlamlı katkı sunduğunu belirtti.