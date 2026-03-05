Haberler

Dodurga'da siyasi partilerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde siyasi partilerin temsilcileri iftarda bir araya geldi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde siyasi partilerin temsilcileri iftarda bir araya geldi.

Dodurga Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki sosyal tesiste düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kütük, CHP İlçe Başkanı Süleyman Başar, MHP İlçe Başkanı Bekir Yarbaşı, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Korkut, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Faruk Akman ile belediye ve il genel meclisi üyeleri Mustafa Kaplan ve Sadettin Akgül katıldı.

Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada, davetlilere iftar programına katılmalarından ötürü teşekkür etti.

İlçede birlik ve beraberliği pekiştirmek üzere iftar programı düzenlediklerini belirten Çetinkaya, "Gönül soframızda kıymetli başkanlarımızla bir araya geldik. Davetimize katılan tüm başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı sofrada buluşmanın ve aynı duaya hep birlikte 'amin' diyebilmenin huzurunu yaşadık. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi her daim güçlendirsin inşallah." dedi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi